Оправдание экспансии. В Госдуме назвали цели кампании о «вторжении» России на Украину

Западные страны раскручивают в СМИ кампанию о якобы планируемом вторжении России на Украину с целью оправдать дальнейшее размещение баз НАТО на украинской территории. Об этом в беседе с «360» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Обвинения в адрес России о планах вторжения на Украину раскручиваются западными СМИ уже в течение нескольких недель, отметил парламентарий.

«С одной стороны, это связано с тем, что соответствующую обстановку нагнетают сами киевские власти, надеясь, что тем самым, выступая в качестве жертвы, они смогут претендовать на некую не только политическую, но и другую поддержку Вашингтона и европейских столиц. Рассчитывают на определенные финансовые вливания и другие преференции», — объяснил Новиков.

По его мнению, совершенно очевидно, что мало кто верит в реалистичность угроз, о которых так много кричат на Западе. Но обвинения в адрес России уже стали важной частью информационной войны, указал депутат.

«Прагматически это объясняется, как минимум, двумя обстоятельствами. Во-первых, необходимостью оправдывать очень больше военные бюджеты. В США очень многие заинтересованы в том, чтобы эти бюджеты сохранялись. А во-вторых, антироссийская информационная атака позволяет Западу рассчитывать, что не только в Прибалтике, Германии и Польше окажутся в конце концов военные базы НАТО, но возникнут они и на территории Украины», — заявил Новиков.

Военные базы могут называться учебными центрами или как-то еще, но оправдание размещения контингента на территории Украины нуждается в таком информационном обосновании и подпитке, пояснил он.

Агентство Associated Press и издание Washington Post ранее сообщили, что Россия якобы планирует разместить на границе 175 тысяч военных для наступления на Украину в начале 2022 года.