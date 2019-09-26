Оппозиционный телеканал «112 Украина» лишили лицензии

«Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине. Телеканал „112 Украина“ не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу. Действия Нацсовета являются незаконными», — прокомментировали ситуацию сотрудники телеканала.

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Журналисты напомнили, что у ряда членов Нацсовета еще в июле закончились полномочия. Следовательно, любые решения нелегитимного Нацсовета автоматически становятся незаконными и не подлежащими выполнению.

«Телеканал „112 Украина“, сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу. Мы не позволим решению Нацсовета лишить украинцев объективной информации», — заявили на телеканале.

Ранее Нацсовет принял решение лишить цифрового вещания. Кроме того, было отказано в продлении действия лицензий на цифровое вещание пяти региональным компаниям: ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор» и ООО «Лидер ТВ», которые ретранслировали «112 Украина».

У Зеленского отозвались на неоднозначную ситуацию. В информационном сообщении, опубликованном по следам решения Нацсовета, в Офисе президента Украины заверили, что внимательно следят за развитием событий.