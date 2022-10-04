Иноагента Каца внесли в список «Миротворца» | 360°

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Иноагента Каца внесли в список «Миротворца»

Украина внесла журналиста и иноагента Каца в список «Миротворца»

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Российский оппозиционер Максим Кац* попал в базу украинского националистического сайта «Миротворец». Об этом сообщил Telegram-канал «Сигнал».

Недавно Кац* заявил, что «российская оппозиция никому ничего не должна, особенно украинцам». Это и стало основанием для внесения его в базу «Миротворца».

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Авторы этого реестра просят силовые структуры рассматривать собранные ими данные как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины.

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Сам оппозиционер уже прокомментировал событие. В интервью YouTube-каналу Varlamov News он назвал это хорошим достижением. Кац* отметил, что на Родине его внесли в список иноагентов за сотрудничество с Украиной, а теперь он получил обвинение в работе на «российско-фашистских захватчиков».

Ранее Кац* попросил финское правительство открыть границы для россиян, чтобы у тех, кто уезжает из-за мобилизации, была возможность спастись и улететь в страны, готовые их легально принять.

*Максим Кац — признан в России иностранным агентом

Украина

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