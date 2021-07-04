«Опозорились на весь мир». Новый памятник Шурику и Лиде сравнили с нововоронежской Аленкой

Жители Белгородской области раскритиковали новый памятник героям «Операции Ы» Шурику и Лиде, который установили в новом молодежном арт-пространстве. Многие отметили, что Аленка из Нововоронежа получилась лучше.

Об этом сообщило «Бел.ru». Издание уточнило, что памятник вечным студентам Шурику и Лиде установили в селе Ютановка, где открылось новое молодежное арт-пространство — Студенческая аллея. Этот проект стал победителем конкурса президентских грантов — для его воплощения выделили почти миллион рублей.

На Студенческой аллее появилось множество разных арт-объектов, в числе которых памятник героям культового советского фильма «Операция Ы». Местным жителям скульптура не понравилась — многие начали замечать сходство героев с Аленкой из Нововоронежа. При этом некоторые подчеркнули, что последняя получилась лучше — в ней был выше «художественный уровень».

Местные жители назвали памятник «уродством» и задумались о том, чтобы обратиться в прокуратуру.

«Опозорились на весь мир».

«Куда ни глянь, уродство делают. Сколько же денег это стоило?»

«Лида — просто ужас».

«Мда, даже печально известный памятник Аленушке выглядел лучше».

«Согласен. Художественный уровень Аленушки явно выше».

«Лида что-то болезненно выглядит, корону перенесла, неверное».