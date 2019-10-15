Опоздавший на заседание адвокат устроил дебош в Мособлсуде. Видео

Во время очередного заседания в Мособлсуде разразился скандал. Адвокат Дмитрий Сотников опоздал на слушание и устроил дебош. Потасовку он объяснил «360» неадекватными действиями приставов, которые не пустили его в зал и якобы даже избили.

В распоряжении «360» появилось видео из здания суда. На кадрах видно, что правозащитник ругается с приставами и пытается прорваться в зал суда. К конфликту подключаются и другие граждане, а затем Сотников оказывается за дверью на лестничной клетке, откуда доносится шум.

По словам адвоката, причиной опоздания стало отсутствие извещения, которое он должен был получить. Когда Сотников приехал в суд, то подзащитному предоставили другого адвоката, против которого мужчина возражал, утверждает юрист.

«Я хотел войти в зал и представиться, но тут меня пристав прихватил за грудь. Он сказал: „Хочешь, мы с тобой сделаем так, как было в Новомосковске“, и стал меня оттаскивать. Я абсолютно подчинился приставу, показал свое удостоверение, <…> меня вывели в коридор и с силой вытолкнули на лестничную площадку, закрыли за собой дверь и стали меня там бить», — поделился Сотников.

Адвоката Сотникова пустили на заседание в Мособлсуде, несмотря на опоздание и конфликт Подробнее

Он отметил, что «прекратить избиение» получилось только после того, как он поднял шум. Разнять конфликтующих смогли коллеги правозащитника. После окончания «прессинга» адвоката пригласили в зал суда, где он все-таки принял участие в заседании.

«Пока я думаю, что действительно они меня свалили с ног, но не успели причинить каких-то серьезных повреждений, поэтому я в полицию подавать пока не буду. Но подведомственности руководству я, естественно, обращусь», — заявил Сотников.

Это уже не первый инцидент с адвокатом. В начале сентября Дмитрий Сотников хотел попасть на слушание дела, где планировался допрос секретных свидетелей. В итоге приставы выпроводили правозащитника в наручниках из здания Новомосковского городского суда Тульской области.