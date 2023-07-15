Общество 15 июля 2023, 13:24 Опоздавших на поезд детей из Макеевки доставили в загородный клуб Ростова Опоздавших на поезд в Ростове-на-Дону детей из Макеевки привезли в загородный клуб Freepik

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Детей из Макеевки, которые не успели на поезд в Ростове-на-Дону по пути следования в Екатеринбург, привезли в загородный клуб. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, сейчас с ребятами из ДНР все хорошо, их обеспечили питанием. Они смогут отдохнуть и искупаться в бассейне.

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Группа из 21 ребенка, которая ехала в детский лагерь под Екатеринбургом, осталась на вокзале ночью 15 июля. Дети приехали из Макеевки, в Ростове у них была пересадка на поезд, но автобус опоздал к отправлению. Дети ночевали на вокзале, оставшись без путевок и билетов. Теперь их планируют отправить в лагерь другим поездом.

Вечером 4 июля Макеевка пережила одну из сильнейших атак ВСУ. В результате обстрела украинскими боевиками пострадали 68 человек, в том числе трое детей. Повреждения получило более 55 зданий. Среди них оказались девять учреждений здравоохранения, школа, детский сад, частные и многоквартирные дома.