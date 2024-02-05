Общество 05 февраля 2024, 18:50 Опоздавшая на самолет в Сочи Анфиса Чехова не пришла на посадку вовремя Аэропорт Сочи: Чехова не сразу отреагировала на сообщение о посадке на самолет РИА «Новости»

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Телеведущая Анфиса Чехова, опоздавшая на рейс в Сочи, своевременно не отреагировала на сообщение о начале посадки. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Пассажиры покинули бизнес-зал спустя 10 минут после начала посадки (и спустя девять минут после объявления о начале посадки) при наличии визуального и аудиоинформирования», — уточнили в авиагавани.

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Чехова в соцсетях пожаловалась, что опоздала на рейс «Аэрофлота» из Сочи из-за того, что посадка длилась всего семь минут. Самолет, на котором должна была лететь телезвезда, задержали на 20 минут, поэтому она ожидала посадки в бизнес-зале.

В беседе с «360» Чехова предположила, что сотрудники сочинского аэропорта якобы прокручивают финансовую схему: вынуждают людей опаздывать на рейс, чтобы те покупали новые билеты. Ведущая сообщила, что подобными с опозданиями сталкивались несколько человек. Знаменитость считает, что сообщение о посадке в бизнес-зале могли объявить с опозданием. Телеведущая утверждала, что специально засекала время, которое прошло с объявления о начале посадки до ее окончания, и оно составило семь минут.

В аэропорту, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что Чехова и ее сопровождающая явились на посадку после ее закрытия. Информация о «других опоздавших пассажирах» не соответствует действительности», добавили в пресс-службе.

Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Сочи.