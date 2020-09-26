«Опоздание в 12 секунд уже необратимо». Заслуженный пилот России предположил причину крушения Ан-26

У пилотов самолета Ан-26, разбившегося под Харьковом, был шанс безопасно посадить воздушное судно. Но все не так просто. Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал «360», что происходит с самолетом при отказе одного двигателя и что могло стать причиной падения.

«При соответствующей подготовке и правильном пилотировании самолет спокойно летает на одном двигателе. И таких посадок больше двух десятков по России и СНГ — Ан-24 и Ан-26 примерно одинаковые машины», — рассказал Сытник.

При этом эксперт добавил, если допустить ошибку, «то самолет переворачивается и спиной касается земли», и тогда все погибают.

«Как правило, чаще всего это бывает ошибка экипажа, который не вовремя начал действовать для устроения этого явления, которое возникает в самолете при отказе одного двигателя», — предположил летчик.

Сытник также отметил, что довольно сложно назвать причину падения. Это мог быть отказ двигателя или небольшой остаток топлива.

В принципе, посадить самолет на одном моторе можно. Хотя это небезопасно. Есть определенные нюансы Юрий Сытник Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний».

Летчик еще раз обратил внимание на сложность установления причины, точная информация появится только после вскрытия черных ящиков. Но предположил, что неопытность курсантов тоже могла довести судно до крушения.

«Если курсанты были — значит просто неподготовленные. А инструктор вовремя не вмешался. Когда запаздывание происходит более 12 секунд, то процесс необратимый. И самый опытный инструктор не сможет „вытащить“ самолет», — рассказал собеседник «360».

Крушение самолета Ан-25 произошло вечером 25 сентября. В результате падения погибли 26 человек. Всего на борту находились 27 пассажиров.