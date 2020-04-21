«Опомнитесь». Сенатор Пушков раскритиковал людей, не верящих в пандемию коронавируса

Пушков обратил внимание на некролог, опубликованный в американской газете «Бостон глоб». Список людей, умерших от коронавирусной инфекции, занял 16 страниц.

«И еще находятся такие, кто утверждает, что эпидемия чуть ли не выдумана. Опомнитесь», — заявил председатель Комиссии Совфеда по информационной политике.

В свою очередь американский ученый Александр Шнейдер выразил уверенность, что в Соединенных Штатах идет целенаправленное завышение статистики по смертности от COVID-19. По его мнению, это делается в политических целях.

«Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (Centersfor Disease Controland Prevention, сокращенно CDC — прим. ред.) разослал инструкции врачам регистрировать как умерших от COVID-19 даже тех, у кого наличие вируса не установлено, а также причиной смерти мог быть не вирус», — отметил он.

По его словам, согласно статистике CDC, сейчас в Штатах смерти от пневмонии и гриппа меньше, нежели за тот же период 2019 года.