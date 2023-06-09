09 июня 2023, 17:13
Ополченцу ДНР Роману Воробьеву посмертно присвоили звание Героя России
Путин присвоил звание Героя России ополченцу ДНР Роману Воробьеву посмертно
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему ополченцу Донецкой Народной Республики, капитану гвардии Роману Воробьеву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин.
Воробьева проводили в последний путь 9 июня. На похоронах первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал указ Путина о присвоении капитану гвардии звания Героя России посмертно.
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«Настоящий русский воин ушел в бессмертие», — написал Пушилин.
Врио главы ДНР сообщил, что Воробьева не стало в 26 лет. Треть жизни ополченец защищал свою землю, отметил Пушилин.
В октябре 2014 года боец пришел воевать в батальон «Сомали». На тот момент ему было 18 лет. Ополченца все знали по позывному Воробей.
«Это горькая невосполнимая потеря — он относился к той плеяде ополченцев, благодаря которым республика выстояла и стала частью России», — подчеркнул врио главы ДНР.
По словам Пушилина, капитан гвардии был бесстрашным, открытым, простым донецким парнем, отличным товарищем и героическим воином. Боец лично уничтожил 10 единиц бронетехники ВСУ, минометный расчет, 50 боевиков националистических батальонов, а также пять зенитных установок, когда сражался за Мариуполь.
Врио главы ДНР принес соболезнования родным и близким Воробьева. Ополченец прожил достойную жизнь, а его имя и подвиги навсегда останутся в истории Донбасса и России, заверил Пушилин.
ДНР
Владимир Путин
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