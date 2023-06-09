Общество 09 июня 2023, 17:13 Ополченцу ДНР Роману Воробьеву посмертно присвоили звание Героя России Путин присвоил звание Героя России ополченцу ДНР Роману Воробьеву посмертно РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему ополченцу Донецкой Народной Республики, капитану гвардии Роману Воробьеву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин.

Воробьева проводили в последний путь 9 июня. На похоронах первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал указ Путина о присвоении капитану гвардии звания Героя России посмертно.

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«Настоящий русский воин ушел в бессмертие», — написал Пушилин.

Врио главы ДНР сообщил, что Воробьева не стало в 26 лет. Треть жизни ополченец защищал свою землю, отметил Пушилин.

В октябре 2014 года боец пришел воевать в батальон «Сомали». На тот момент ему было 18 лет. Ополченца все знали по позывному Воробей.

«Это горькая невосполнимая потеря — он относился к той плеяде ополченцев, благодаря которым республика выстояла и стала частью России», — подчеркнул врио главы ДНР.

По словам Пушилина, капитан гвардии был бесстрашным, открытым, простым донецким парнем, отличным товарищем и героическим воином. Боец лично уничтожил 10 единиц бронетехники ВСУ, минометный расчет, 50 боевиков националистических батальонов, а также пять зенитных установок, когда сражался за Мариуполь.

Врио главы ДНР принес соболезнования родным и близким Воробьева. Ополченец прожил достойную жизнь, а его имя и подвиги навсегда останутся в истории Донбасса и России, заверил Пушилин.