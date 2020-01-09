Оплату проезда волонтеров к месту ЧС могут сделать обязательной
Сенатор Андрей Кутепов рассказал «Парламентской газете» об идее оплачивать из бюджета проезд волонтерам, которые помогают устранять последствия чрезвычайных ситуаций в регионах.
«Данный запрос возникает в связи с тем, что фактически желающих волонтеров больше, чем тех волонтеров, которые могут позволить себе оплатить проезд до места чрезвычайной ситуации и обратно самостоятельно», — пояснил глава Комитета палаты регионов по экономической политике.
По данным издания, в ближайшие дни он намерен направить главе МЧС Евгению Зиничеву письмо с просьбой высказать позицию МЧС по этому предложению.
Кроме того, Кутепов попросил уточнить, последствия какого количества ЧС помогали устранять добровольцы и сколько именно волонтеров участвовали в этих мероприятиях, а также скольким из них оплатили проезд туда и обратно.