Систему FacePay для оплаты проезда в московском метро запустят на всех станциях с 15 октября. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что сейчас система FacePay для оплаты проезда работает только на трех станциях метро, но с 15 сентября их количество будет удвоено, а еще через месяц таким образом можно будет оплачивать проезд уже на всех станциях подземки, сообщило агентство городских новостей «Москва».

«С 15 сентября мы удвоим количество станций. С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы. Так что фотографируйтесь», — заявил мэр Москвы, выступая на марафоне «Новые знания».

Собянин отметил, что сначала были предположения, что никто не будет записываться для участия в программе тестирования системы FасеPay в метро, но за несколько недель было подано 15 тысяч заявок.

Для ее использования нужно установить тестовую версию мобильного приложения «Метро Москвы», после регистрации загрузить фотографию своего лица в разделе FacePay, привязать банковскую карту для оплаты проезда.

В метро нужно подходить к турникету, перед которым на полу есть черный круглый стикер. После этого нужно посмотреть в камеру на турникете, он откроется в течение 1-2 секунд, а деньги за проезд спишутся с привязанной карты.