Оплату банковской картой на всех турникетах в метро Москвы запустят летом

Оплата банковской картой на всех турникетах в метро Москвы заработает уже этим летом. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Система оплаты проезда банковскими картами в метро Москвы заработала в 2016 году. Тогда, по словам Ликсутова, примерно тысяча человек в день оплачивала проезд, прикладывая к турникетам банковские карты либо телефон, сообщило РИА «Новости».

«Теперь, если брать данные за декабрь 2021 года, уже почти 900 тысяч человек ежедневно пользуются оплатой проезда по банковским картам», — отметил он.

Ликсутов рассказал, что власти столицы изучали опыт Берлина, где на некоторых турникетах тоже есть система оплаты проезда банковскими картами, но пользуется ей очень маленький процент людей.

«Москвичи же мгновенно реагируют на все инновации, которые им удобны, и мы этим очень сильно отличаемся от других жителей Европы — своим прогрессивным подходом ко всему новому», — добавил заммэра.

Обновленный турникет начали тестировать 19 января на станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии. Пока он считывает только «Тройку» и бумажные проездные билеты. В него встроены большие цветные светодиодные экраны. Для слабовидящих граждан предусмотрены яркая обводка и шрифт Брайля.