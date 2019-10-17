Оплатить счета без комиссии. Мособлгаз запустил обновленное мобильное приложение

АО «Мособлгаз» запустил обновленную версию мобильного приложения «Личный кабинет клиента». С его помощью пользователи могут оплатить счета за газ и заказать дополнительные услуги. Это сэкономит время, ведь не придется обращаться в клиентские офисы компании.

Новая версия приложения всегда напомнит о периоде подачи показаний по прибору учета газа и необходимости оплаты через удобные push-уведомления.

Благодаря новым возможностям можно управлять несколькими лицевыми счетами, узнавать последние новости компании, определять расположение ближайшего клиентского офиса АО «Мособлгаз». Приложение отличается улучшенным управлением, современным дизайном, большей стабильностью и надежностью работы.

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Войти в личный кабинет можно с помощью Touch ID. При этом оплата счетов проходит без комиссии.

В приложении обновлен интерфейс, теперь у каждого абонента индивидуально отображается оборудование, которое установлено в его доме: газовая плита, газовый котел и другие.

«Мы постоянно работаем над совершенствованием сервиса для наших абонентов. В новой версии мобильного приложения заметно улучшен интерфейс и добавлены полезные опции. Современный дизайн в сочетании с доступностью информации позволят абонентам контролировать расход газа, заказывать дополнительные услуги. Для повышения безопасности жителей Подмосковья мы вывели отдельно на экран „красную кнопку“ для вызова экстренных служб», — рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Скачать приложение «Мособлгаз» можно бесплатно в App Store и Google Play.