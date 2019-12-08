Оплата по двойной ставке и допотпуск. На что могут рассчитывать россияне при переработках

Учет рабочего времени должен вести каждый работодатель. Эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, госинспектор труда Роструда Ольга Ерошенкова рассказала «360», какие права есть у работника и его работодателя при переработках.

«Ненормированный рабочий день — это порядок, особый режим рабочего времени. У нас есть всего четыре основных режима: это пятидневка, шестидневка, дальше есть режим, который называется „рабочая неделя с предоставлением выходных дней“, по свободному графику. То есть на каждой неделе это будут разные выходные дни. Есть неполное рабочее время — вот это основные режимы», — рассказала эксперт.

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По словам Ерошенковой, еще существуют особенности у каждого режима. Потому что при каждом режиме — кроме неполного рабочего времени — работодатель обязан вести учет.

«То есть берем пятидневку. Восемь часов работаете, девять — в табеле должно быть указано. Тогда программа считает, что вам обязаны оплатить переработку. Причем первые ее два часа по полуторной, а все, что свыше — уже по двойной ставке. Работодатель это обязан делать каждый рабочий день. Подсчет при пятидневке и шестидневке производится ежемесячно. И расчетном листке появляется строчка: „Выплата за сверхурочную работу“», — продолжила эксперт.

Трудовой кодекс разрешает привлекать к сверхурочным работам до 120 часов в год. В случае переработок и при ненормированном рабочем дне ТК предписывает предоставлять минимум три оплачиваемых рабочих дня к отпуску. Меньше — нельзя, больше — можно, добавила Ерошенкова.

В Роструде также напомнили, что за ненормированный рабочий день сотрудникам полагаются дополнительные дни отпуска.