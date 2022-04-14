Оплачивать замену газовых плит для малоимущих предложили в России

Для малоимущих россиян предложили субсидировать замену неисправного газового оборудования. Инициатива принадлежит заместителю председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлане Разворотневой.

С просьбой о рассмотрении такой возможность Разворотнева обратилась к главе Минстроя Иреку Файзуллину, сообщила газета «Известия».

На сегодня такая мера действует только в Москве. По мнению автора инициативы, также следует устанавливать в ходе капитального ремонта в домах приборы, которые отключают газ при утечках. Такая мера действует в Казани.

Это нужно для борьбы с авариями. По мнению экспертов, на реализацию инициативы по всей России может потребоваться 35 миллиардов рублей — не во всех регионах найдутся средства.

На сегодняшний день уже больше 45 тысяч жителей Подмосковья подключились к газу в рамках президентского проекта «Социальная газификация». Однако важно помнить, что газ — не только доступное тепло, но и источник повышенной опасности, заметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. Использование газового оборудования требует особенного внимания. Своевременное проведение техобслуживания и соблюдение правил газовой безопасности могут предотвратить возникновение несчастных случаев.