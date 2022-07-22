«Опять потравили». Фермеры пожаловались на массовую гибель домашнего скота в Ростовской области

Жители Зимовниковского района Ростовской области пожаловались на гибель домашнего скота. Фермеры считают, что животных специально травят.

Мелкий и крупный рогатый скот начал гибнуть в поселке Байков. Первый случай произошел несколько дней назад. сообщило местное издание «Степная новь». Тогда погибли 12 коров. В этот раз фермеры нашли еще больше тел животных.

«Опять потравили, 23 головы», — сказал автор ролика.

На месте уже поработала группа группа ветеринарных врачей Зимовниковской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных. Специалисты взяли пробы, чтобы исключить особо опасные заболевания.

«Все результаты исследований отрицательные, павшие животные больны не были. <…> По мнению владельца — животные были отравлены. У водопоя мужчина видел подозрительные гранулы, похожие на селитру», — сообщили в управлении ветеринарии Ростовской области.

В обоих случаях все коровы, овцы и козы были привиты. На месте, где фермеры нашли трупы, ветврачи провели дезинфекцию. Биологические отходы уничтожили в соответствии со всеми правилами. Причину гибели животных пока не установили.