Оперштаб Самарской области не будет ослаблять коронавирусные ограничения для общепита

Ограничения по коронавирусу для общепита остаются в Самарской области. Об этом сообщило издание sova.info со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным RT, заболеваемость в регионе на 14 неделе снизилась совсем незначительно. Этот показатель составил всего 11,3%, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

«Поэтому работа, направленная на снижение риска распространения коронавирусной инфекции, должна по-прежнему оставаться в центре нашего внимания», — считает зампред правительства региона Александр Фетисов.