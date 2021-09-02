Оперштаб разрешил увеличить число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Россия увеличит количество регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, Финляндию и Германию. Это произойдет уже с 10 сентября, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Решение об этом принял оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ, уточнили в ведомстве.

На маршруте Санкт-Петербург — Дубай количество еженедельных рейсов увеличат с одного до семи. В Хельсинки из Петербурга частота рейсов вырастет в два раза — с семи до 14 в неделю.

Помимо этого, авиакомпаниям разрешили дважды в неделю летать из Калининграда в Берлин.

«Полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями», — подчеркнули в Росавиации.

А вот ограничения по полетам в Танзанию, наоборот, продлили до 1 октября. Эпидемическая обстановка в этой стране пока не позволяет возобновить авиасообщение, чтобы не ставить под угрозу жителей России.