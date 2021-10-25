Оперштаб опроверг планы по продлению нерабочих дней в Москве

Продление нерабочих дней после 7 ноября в Москве не планируется. Об этом заявили в оперативном штабе по коронавирусу, комментируя сообщения в СМИ.

«Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», — сказано в сообщении оперштаба в Telegram.

Там напомнили, что нерабочие дни будут действовать в Москве с 28 октября по 7 ноября. Кроме того, столичные власти предприняли еще ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, организации должны отправить 30% сотрудников на удаленку, люди старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания, должны уйти в самоизоляцию.

На время нерабочих дней в Москве не будут работать торговые центры, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-залы, все магазины, кроме продуктовых и тех, где можно купить товары первой необходимости. Врачи будут принимать только людей, которым нужно оказать экстренную медицинскую помощь. Аптеки будут работать, рестораны, кафе — только на доставку и навынос.

Москва с начала пандемии является лидером по числу заражений коронавирусом. За последние сутки ковид подтвердился у 7778 человек. За все время пандемии COVID-19 в столице заболели 1 774 707 человек.