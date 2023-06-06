Общество 06 июня 2023, 13:20 Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области Власти Белгородской области опровергли сообщения о действии украинских ДРГ в регионе РИА «Новости»

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Власти Белгородской области опровергли сообщения о действии нескольких ДРГ в регионе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб.

«Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.

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В оперштабе указали на участившиеся телефонные звонки жителям региона. Якобы сотрудники полиции рассказывают об активизации диверсантов. По их словам, белгородцы могут сами задержать «членов ДРГ», одетых в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках.

В сообщении обратили внимание, что силовики никогда не будут звонить в мессенджерах с телефонов других государств.

«Будьте внимательны, и доверяйте только официальным источникам», — заключили в региональном оперштабе.

В начале июня оперштаб Белгородской области опроверг прорыв ВСУ в Шебекине.