06 июня 2023, 13:20
Оперштаб опроверг информацию о действии диверсантов в Белгородской области
Власти Белгородской области опровергли сообщения о действии украинских ДРГ в регионе
Власти Белгородской области опровергли сообщения о действии нескольких ДРГ в регионе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб.
«Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.
Реклама
В оперштабе указали на участившиеся телефонные звонки жителям региона. Якобы сотрудники полиции рассказывают об активизации диверсантов. По их словам, белгородцы могут сами задержать «членов ДРГ», одетых в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках.
В сообщении обратили внимание, что силовики никогда не будут звонить в мессенджерах с телефонов других государств.
«Будьте внимательны, и доверяйте только официальным источникам», — заключили в региональном оперштабе.
В начале июня оперштаб Белгородской области опроверг прорыв ВСУ в Шебекине.
Военные
ВСУ
Оружие
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама