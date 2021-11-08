Сокращение сроков действия QR-кодов о вакцинации объяснили

Документа о сокращении сроков действия сертификатов о вакцинации от коронавируса не было. Изменения могли произойти из-за сбоя на сайте госуслуг, сообщили сайтуNGS.ru в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

По данным оперштаба, чтобы исправить ситуацию, нужно позвонить в службу поддержки сайта или оставить жалобу онлайн.

«Официально изменений сроков не подтверждено на сегодняшний день. Нужно обращаться либо в поддержку госуслуг по телефону 8 (800) 100-70-10, либо писать обращение в Минздрав, о том что [изменился срок действия сертификата]. Какие-то либо технические идут [сбои]. Официального нет. Возможно, в регионах есть местные распоряжения, тогда нужно обращаться в местную администрацию», — привело издание NGS слова сотрудника горячей линии федерального оперштаба.

Сейчас, пишут СМИ, сроки действия сертификатов о вакцинации уже отображаются верно.

Ранее россияне заметили, что срок действия их прививочных QR-кодов на сайте госуслуг сократился с года до шести месяцев. СМИ связали это с вступлением в силу приказа Министерства здравоохранения России о новом варианте сертификата о вакцинации.

Накануне Минздрав утвердил новую форму сертификата о прививке от SARS-CoV-2. Он будет доступен в бумажном и электронном виде на двух языках — английском и русском. В нем появится подробная информация о получателе, наличии противопоказаний и дате ревакцинации. Полученные документы будут автоматически переоформлены до 1 марта 2022 года.