Оперштаб назвал ложным сообщение о комендантском часе в Москве

В соцсетях начали распространять «приказ» Минобороны о введении комендантского часа в Москве. В ведомстве эту информацию уже опровергли. Теперь ложность сообщений подтвердили и в оперштабе.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной», — приводит РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Жителей столицы призвали доверять только проверенным и официальным источникам информации. Ранее Министерство обороны назвало рассылаемый «приказ» фальшивкой, которая была вброшена «представителями одной из соседних стран».

Речь идет о сообщениях, которые стали приходить пользователям соцсетей. Там была фотография якобы приказа Минобороны, что в Москве вводится комендантский час.

Это уже не первые подобные фейки, которые появились на фоне пандемии. Россиянам уже присылали сообщения о вертолетах для дезинфекции и закрытии столицы на карантин.

Тем временем коронавирус продолжает распространяться в мире. В России число заразившихся уже достигло 147 человек. В разных странах COVID-19 нашли у 219 тысяч человек. Летальных исходов насчитывается более 8,9 тысячи случаев.