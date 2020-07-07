Оперштаб назвал фейком сообщения о скопившихся мешках с трупами больных COVID-19 в морге Томска

Оперативный штаб Томска по противодействию COVID-19 опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что в городском морге якобы скопились мешки с телами умерших от коронавируса. На самом деле в мешках были ненужные вещи.

«На опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса „Б“, в частности использованная одежда, ветошь», — заявил и. о. начальника областного «Патологоанатомического бюро» Павла Горха. Его процитировал оперштаб Томска.

По словам Горха, их нельзя выбросить в обычный мусорный бак. Их переработкой занимаются специальные организации, у которых есть для этого лицензия. Большую часть этих вещей утилизировали 6 июля.

Представитель «Патологоанатомического бюро» отметил, что если бы в мешках были трупы людей, умерших от COVID-19, то санитар не имел бы права находится в помещении без средств индивидуальной защиты. Тем более что тела умерших обычно хранят в комнате с определенной температурой.

«Фотография с телом на полу, возможно, сделана в другом помещении или в другое время», — подчеркнул Горх.

Он добавил, что областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Патологоанатомическое бюро» проводит служебную проверку после опубликованных в интернете снимков.

Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появились фотографии с большим числом мешков на полу. Авторы утверждали, что морг городской больницы № 3 Томска переполнен трупами больных COVID-19.

За весь период эпидемии в Томской области выявили более двух тысяч случаев коронавируса. По состоянию на утро 7 июля от вируса там умерли 20 человек.