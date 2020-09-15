Оперштаб Москвы объяснил рост числа заразившихся коронавирусом

Также повлияло и то, что больше москвичей стало посещать общественные места: кинотеатры, кафе, музеи. Надо понимать, что многие работники вернулись в офисы, дети пошли в школы, а у студентов начались занятия в вузах.

Сказались и сезонные грипп и ОРВИ. Кроме того, увеличился охват тестирований на коронавирус. Число исследований в день возросло с 40 до 60 тысяч.

«Граждане стали активнее записываться на ПЦР-тестирование. При этом доля выявленных случаев от общего объема тестирования снизилась, равно как и доля ложноположительных результатов», — заметили в оперштабе.

Плюс ко всему на общественные заработки в Москву вернулись жители регионов.

Тем не менее доля тяжелобольных в российской столице снизилась на 13%, а аппараты ИВЛ свободны на 90%. При этом доля легкоболеющих горожан и бессимптомных все же высока — 50%.

Штаб подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий. У города есть большой запас лекарств, плазмы, необходимое оборудование, вакцина от COVID-19 и крупнейшая база КТ-снимков.

«Ситуация в Москве остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий», — подчеркнули в оперштабе.

За последние сутки в Москве зарегистрировано 730 случаев коронавируса. Это больше, чем в предыдущие дни. Всего в столице заразились 232 523 человека. Выздоровели 231 483 пациента, умерли 5006. За время эпидемии СОVID-19 подтвердился у 1 073 849 россиян.