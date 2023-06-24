Общество 24 июня 2023, 21:46 Оперштаб Минпросвещения начал работать в России из-за режима КТО Минпросвещения создало оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах РИА «Новости»

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Минпросвещения России создало оперативный штаб по детскому отдыху в регионах, где ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его процитировал ТАСС.

«Мы получаем информацию из всех регионов. Оздоровительная кампания идет в штатном режиме, усилены меры безопасности в детских оздоровительных центрах. Ситуация полностью под контролем», — сказал он.

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Кравцов назвал происходящие события мятежом, который направлен на подрыв государства. Он отметил, что Минпросвещения поддерживает президента РФ Владимира Путина.

Режим контртеррористической операции ввели 24 июня на территории Москвы и Московской области в целях пресечения возможных терактов. Также органы власти Липецкой области перевели на усиленный режим работы.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер». Глава государства подчеркнул, что Россию защитят от внутреннего предательства. Он добавил, что допмеры антитеррористического характера уже ввели в Москве, Московской области и других регионах страны.