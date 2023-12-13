Общество 13 декабря 2023, 17:13 Оперный певец Москальков: среди российских солдат нет осуждения к людям, которые не участвуют в СВО

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Российские военнослужащие не осуждают людей, которые не принимают участия в специальной военной операции. Об этом сообщил оперный певец Сергей Москальков в беседе с «Абзацем».

Музыкант неоднократно давал концерты на фронте. Он подчеркнул, что за это время ни разу не почувствовал никакого осуждения, чему очень рад.

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«Взглянуть ему в глаза и не увидеть там: „Чего же ты? Я тут, а ты там“. Вот пока я этого не видел, и слава Богу», — отметил Москальков.