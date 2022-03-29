Оперный певец Гаврилов выступил для детей-сирот из Донбасса и раненых российских военных

Оперный певец из Петербурга, известный как голос Бессмертного полка, так как он традиционно открывает шествие, прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы выступить для детей-сирот из Донбасса и раненных российских военных. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

«С большой ответственностью и пониманием необходимости принял предложение поучаствовать в мероприятиях в рамках гуманитарной миссии для раненых в военном госпитале и детей-сирот из ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в Ростове-на-Дону», — рассказал Гаврилов.

Выступление в Ростове-на-Дону певец назвал одним из самых сложных эмоционально в своей жизни. Однако он продолжает выступать, называя это своим долгом.