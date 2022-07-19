Оперного певца приговорили к 10 годам строгого режима за призывы к митингам

Оперный певец Вадим Чельдиев получил 10 лет строгача. Ростовский областной суд признал его виновным по четырем статьям, в том числе о распространении фейков и применении насилия к представителю власти, пишет «Интерфакс».

Чельдиева задержали в апреле 2020 года. Тогда он опубликовал в соцсетях пост, где высказался против ограничений из-за коронавируса и осудил действия властей.

Тогда же певец призывал людей к нарушению режима самоизоляции. В общем, Чельдиев создавал впечатление, что коронавирус неопасен для здоровья.

По этому вопросу суд во Владикавказе избрал певцу меру пресечения в виде ограничения определенных действий. И повестку Чельдиеву отправили во Владикавказ, хотя жил он в Санкт-Петербурге. Певца объявили в розыск и доставили в Северную Осетию.

Как раз тогда появилось уголовное дело по факту применения насилия к правоохранителю — певца обвинили в том, что при доставке из Петербурга во Владикавказ он ударил сотрудников центра по противодействию экстремизму.

Адвокат Чельдиева заявил, что приговор будут обжаловать.