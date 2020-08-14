Операционно-реанимационный корпус больницы достроят в Новосибирской области
Как будет развиваться медицинское учреждение глава региона обсудил с депутатами Законодательного собрания, информирует сайт Infox.ru.
«Самый главный долгострой района — это, конечно, корпус больницы № 34. В этом году при поддержке депутатов Законодательного Собрания мы приняли решение, и в трехлетний бюджет запланировали средства на завершение этого объекта», — пояснил Травников.
Он отметил, что на территории больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» появится один из региональных сосудистых центров. Новым оборудованием будут оснащены и корпуса больницы.
В целом площадь шестиэтажного операционно-реанимационного корпуса составляет почти восемь тысяч квадратных метров. Объект расположен между терапевтическим и главным корпусами больницы. Он будет связан с ними переходами по цокольному, а также первому и пятому этажам.