«Операцию провели молниеносно». Ветеран ФСБ рассказал о работе спецназа при освобождении заложников «Норд-Оста» | 360°

Общество 26 октября 2022, 05:00 «Операцию провели молниеносно». Ветеран ФСБ рассказал о работе спецназа при освобождении заложников «Норд-Оста» Ветеран ФСБ Меринов рассказал о работе спецназа при штурме «Норд-Оста» в 2002 году РИА "Новости"

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Террористы 20 лет назад захватили здание Театрального центра на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Тогда гибель всех находившихся внутри предотвратили грамотные действия бойцов спецназа. Об этом РИА «Новости» рассказал ветеран Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России Александр Меринов.

По словам Меринова, он участвовал в операции по освобождению здания от террористов в Москве. Вечером 23 октября 2002 года он получил сообщение на пейджер с приказом срочно прибыть в подразделение. Тогда боец спецназа находится дома со своей семьей. Штурм театрального центра начался утром 26 октября.

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«Операция была проведена поистине молниеносно. И затем нам была дана команда следовать внутрь помещений театрального центра для обезвреживания самодельных взрывных устройств. Когда вошли внутрь, то увидели страшную картину — множество заложников, и все вокруг обложено взрывчаткой», — отметил Меринов.

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Он уточнил, что, кроме взрывчатки, в помещениях было большое количество гранат, а на сцене террористы расставили канистры с горючим. Они планировали взорвать и сжечь всех людей.

«Это была бы братская могила для всех, кто находился в тот момент в Театральном центре. Как говорит один мой хороший боевой друг из группы „Альфа“, собирали бы всех по молекулам. К тому же, пострадали бы и здания, расположенные рядом», — пояснил ветеран.

После обезвреживания всей взрывчатки из здания стали эвакуировать людей. Всех террористов ликвидировали.