Операторы связи опровергли прогноз о повышении тарифов в 2020 году

В пресс-службе МТС заявили, что компания в ближайшее время продолжит объединять все свои продукты в единое предложение, чтобы клиенты могли и дальше экономить. Планов на повышение тарифов в следующем году пока нет.

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С заявлением о том, что повышения цен на тарифы в следующем году не планируется, выступил представитель Tele2.

Владелец бренда «Билайн», компания «Вымпелком», заявила, что намерена следить за ситуацией на рынке. Там также отметили, что планов на изменение тарифной политики пока нет.

В пресс-службе «МегаФона» комментировать ситуацию не стали.

Информация о том, что в следующем году клиентов мобильных операторов ждет повышение стоимости на услуги связи минимум на 10%, появилась в газете «Известия».

В материале издания аналитики заявили о том, что операторы путем повышения цен на свои услуги планируют компенсировать расходы после отмены внутреннего роуминга и траты на выполнение требований законопроектов из так называемого пакета Яровой.

Между тем генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что тарифы на услуги мобильной связи уже выросли. Такие данные показал опрос, который специалисты провели в октябре. В качестве причин он назвал начало действия законов о персональных данных и о суверенном Рунете, а также пакета Яровой. По его словам, не реагировать на такие нововведения операторы просто не могли. При этом Кусков отметил, что повышение стоимости на 10% — это средний показатель.