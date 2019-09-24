Операторы связи начали монтаж оборудования по закону об устойчивом Рунете

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать», — сказал он.

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Жаров отметил, что тестирование будет проводиться поэтапно и «осторожно», при сотрудничестве самих операторов связи. Сначала — проверят технику, а потом определят влияние на трафик, после чего проверят, успешно ли работают все сервисы. И лишь после этого начнутся тесты оборудования «в боевом режиме».

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что сейчас все проходит нормально, и пообещал рассказать о результатах в середине октября.

Сейчас проверку проводят в одном из регионов России. Где именно, Жаров не сообщил, но опроверг сообщения СМИ, которые писали, что для тестирования выбрали Тюмень. Там устанавливают оборудование, которое уже прошло успешно стендовые испытания.

Жаров также отметил, что уже появились примерные цифры стоимости оборудования, однако точная сумма пока не известна. Это связано с тем, что пока не понятен уровень его установки, от которого зависит количество деталей, а значит, и общая цена.

Закон, который направлен на защиту устойчивой работы российского сегмента интернета, если его работе вдруг начнут угрожать другие страны.