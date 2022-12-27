Общество 27 декабря 2022, 13:17 Операторы сотовой связи повысят цены на связь с Нового года — СМИ «Ведомости»: абоненты начали получать уведомления о повышении стоимости связи в 2023 году freepik

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Абоненты крупнейших сотовых операторов России начали получать уведомления об увеличении стоимости услуг в 2023 году, сообщили «Ведомости». Компании связывают подорожание с ростом затрат на оборудование.

«Мы меняем цены из-за роста затрат на оборудование», — такое сообщение получил один из абонентов «Мегафона», а стоимость обслуживания повысится на 32,5 рубля с 17 января, отметили журналисты издания.

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О повышении тарифов в 2023 году рассказал еще один абонент «Мегафона» и два клиента Tele2. Они получили уведомления об удорожании тарифов на 60 рублей с 30 декабря этого года. Представитель компании пояснил, что изменение цены происходит не чаще одного раза в год, а увеличение стоимости услуг не превышает индекса потребительских цен.

Авторы статьи отметили, что в соответствии с законом операторы должны были сначала предупредить о планируемом изменении цены Федеральную антимонопольную службу. Представитель ФАС добавил, что на 26 декабря ведомство получило такое уведомление от Tele2; от «Мегафона» писем на эту тему не было.

В России реализуют национальную программу «Цифровая экономика». В ее рамках Чукотку обеспечили высокоскоростным интернетом. В правительстве подчеркнули, что этот вид связи теперь есть во всех регионах страны.