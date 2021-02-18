Операторы предупредили о возможном ухудшении связи в регионах

Небольшим операторам будет невыгодно работать в отдаленных населенных пунктах, если в России примут разработанный ФАС закон. Он устанавливает предельные тарифы на установку оборудования на объектах государственной собственности, фонарных столбах и опорах ЛЭП.

Как сообщила газета «Известия», Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС) направила письмо с предупреждением в Федеральную антимонопольную службу. В нем говорится, что мелкому бизнесу будет невыгодно работать в таких условиях, а крупный не будет ничего делать из-за нескольких десятков абонентов.

«Хотя сама постановка вопроса о едином подходе к тарифам на оплату пользования инфраструктурой верна, в сельской местности такое условие теряет всякий экономический смысл, и на прокладку кабеля дальше у мелких операторов денег не остается», — приводит издание слова генерального директора АОТС Сергея Ефимова.

По данным издания, тарифы пока не установили. Их разработают профильные министерства.

Президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров подчеркнул, что небольшие операторы сейчас и так находятся под давлением собственников объектов, на которых размещают оборудование для связи. Собеседник добавил, что они могут уйти с рынка услуг связи в любой момент.