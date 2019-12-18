Операторы получили ультиматум телеканалов о вещании в Сети

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» уведомила операторов интернет-телевидения о необходимости с февраля 2020 года распространять контент только через плеер «Витрина ТВ». Если они не выполнят это требование, то должны прекратить трансляции.

О письме, направленном операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), РБК сообщил источник, близкий к одному из вещателей. Факт отправления документа подтвердили в НМГ и «Газпром-Медиа». Речь идет о телеканалах, входящих в два цифровых мультиплекса. Они являются обязательными и общедоступными.

«Нам кажутся странными претензии наших партнеров и их согласованные действия по навязыванию рынку способа приема сигнала через ООО „Витрина ТВ“, особенно в период обсуждения в Госдуме законодательной инициативы по схожему предмету регулирования», — сообщил изданию представитель «Вымпелкома».

Представитель МТС Алексей Меркутов сообщил РБК, что письмо от имени телеканалов требует «детального изучения с точки зрения законности выдвинутых требований». Он сообщил, что их выполнение может привести к нарушению закона и прав абонентов на доступ к информации, так как трансляции ведутся на основании действующих лицензий.

На сегмент операторов IPTV по итогам третьего квартала 2019 года пришелся 21%% от общего количества абонентов платного ТВ. Это около 9,4 миллионов домохозяйств. На сегмент кабельного ТВ приходится 41% всех абонентов.