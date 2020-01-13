В компании «Мегафон» рассказали, что изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам. До вступления изменений в силу абоненты могут изменить тариф на более актуальный или бесплатно подключить дополнительную опцию на свой выбор.

Аналитик Сергей Вильянов заметил, что поддержка тарифов по старым расценкам невыгодна. По его словам, она убыточна, поскольку люди не выговаривают тысячи минут, которые были актуальны для старых тарифных планов.

«Оператору поддерживать весь этот пестрый зоопарк не выгодно, это требует затрат», — констатировал специалист.