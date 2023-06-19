Общество 19 июня 2023, 08:23 Операторов связи предложили обязать передавать банкам данные своих абонентов «Коммерсант»: ЦБ предложил обязать операторов связи передавать банкам личные данные РИА «Новости»

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Перечень данных, которые операторов связи обяжут передавать в единую государственную систему, предложили расширить. Центробанк призвал загружать персональную, а не только техническую информацию, сообщил «Коммерсант».

Новая идея прозвучала во время обсуждения поправок в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Их внесли в 2018 году, а через четыре года взяли на доработку.

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Центробанк предложил расширить нормы, которые включили в законопроект, и обязать операторов связи передавать банкам наряду с технической информацией об устройствах и сим-картах персональные данные своих клиентов, которые впоследствии внесут в единую госсистему. Эту идею регулятор обсудил как с самими кредитными организациями и сотовыми операторами, так и с силовиками.

Собеседники издания предупредили, что это противоречивое предложение. С одной стороны, передача такого объема данных упростит идентификацию абонентов, с другой, повысит риск утечки данных и спровоцирует навязывание людям дополнительных услуг.

Компанию «Яндекс» второй раз оштрафовали за непредоставление информации сервиса «Яндекс.Услуги», которая помогла бы в розыске преступников. Мировой суд Москвы обязал ее выплатить два миллиона рублей.