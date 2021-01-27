Операторов предложили обязать оповещать абонентов о доплате за звонки по межгороду

С инициативой выступили Виталий Пашин, Василий Кулиевой и Андрей Андрейченко, пишет «Коммерсант». Депутаты предлагают обязать операторов оповещать о доплате до момента телефонного соединения.

С 1 июня 2019 года мобильные операторы не могут взимать плату за входящие звонки при поездках по стране, включая Крым. Но раньше в рамках национального роуминга это была платная услуга. Несмотря на то, что входящие при поездках по России бесплатны, исходящие звонки в другие регионы оплачиваются отдельно и по повышенному тарифу.

Депутаты отмечают, что с проблемой часто сталкиваются пожилые, так как они не могут разобраться в тарифах и нововведениях. Авторы законопроекта предлагают обязать операторов подключить любые уведомления о входящих, исходящих или пропущенных звонках с номеров из других регионов. В пояснительной записке отмечено, что бюджетных средств на это не нужно.

Однако представители МТС считают законопроект провальным. В частности, они оповещают о доплате на своем сайте, в приложении, через кол-центр и в салонах связи. В «Мегафоне» тоже заявили, что информируют об этом клиентов. А в Tele2 сомневаются в технической возможности исполнить такие требования.