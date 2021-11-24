Иностранные сервисы предложили обязать платить компенсации российским операторам связи

Иностранные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры могут начать платить компенсации за онлайн-трафик. С таким предложением выступило Минцифры, чтобы поддержать российских операторов связи.

По словам министерства, российские операторы оказались в тяжелом положении из-за увеличения трафика. При этом они не располагают достаточным количеством финансирования для модернизации сетей, уточнил «Коммерсант».

Минцифры предложило создать систему финансирования российской инфраструктуры связи за счет иностранных интернет-компаний. Зарубежные организации хотят обязать платить за онлайн-трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов».

Как заявили в Минэкономики, ведомство поддерживает инициативы, которые помогают стимулировать развитие отраслей.

По мнению директора практики услуг компаниям в области связи, IT и СМИ PwC в России Кирилла Морозова, новые правила могут обернуться повышением стоимости товаров и услуг в Сети. Директор практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ Денис Черноокий отметил, что многие иностранные компании могут просто уйти с российского рынка. Чтобы этого не произошло, фирмам потребуется предоставить преференции.