Оператор Украины завершил переговоры с «Газпромом» в Вене

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон объявил о завершении переговоров с «Газпромом», которые проходили в Вене.

«Сегодня, в 05:28, закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с „Газпромом“ в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи — своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил», — написал Макогон в Facebook и приложил карту со своим маршрутом.

Новый раунд переговоров делегаций России и Украины в Вене стартовал 26 декабря. Стороны прорабатывали три документа: соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и «Газпромом», договор об организации транзита и мировое соглашение об отказе от взаимных претензий.

Договор о транзите российского газа в ЕС через Украину заканчивается в конце декабря 2019 года. Согласно последней информации, сейчас Россия и Украина договорились о продлении договора на пять лет.