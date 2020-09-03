Оператор Tele2 пригласил жителей Подмосковья отметить дни города по новым правилам

Оператор связи Tele2 традиционно выступит партнером праздничных мероприятий, посвященных дням города в Подмосковье. В этом году он подготовит интерактивные зоны в Королеве, Реутове и предложит жителям особые привилегии в подключении к скоростному мобильному интернету 4G.

Осеннюю программу мероприятий в Подмосковье Tele2 уже открыла. Оператор организует собственные интерактивные площадки в рамках празднования дней города. Их развернут в Королеве и Реутове. При этом первыми посетителями развлекательной зоны уже стали жители Ступина. Они 30 августа приняли участие в активностях Tele2 на главной площади округа.

Так, за сутки абоненты Tele2 в этой локации скачали и отправили 384,5 гигабайта трафика. Всего в округе в день мероприятия клиенты использовали 7,5 терабайта трафика, что на 82% превысило показатель прошлого года.

Наукоград Королев отметит День города 5 сентября, а 12-го и 13-го праздничные мероприятия пройдут в Реутове. В каждом городе будут работать зоны интерактивных развлечений Tele2.

Все желающие смогут стать участниками клипа: в фотозоне оператора гостям предложат снять музыкальный ролик и сразу опубликовать его в социальных сетях.

Кроме того, на площадке будет работать инновационная кофейня, где в роли официанта выступит робот. Он встретит гостей и предложит напитки на выбор. Для самых маленьких жителей города откроют детскую зону.

Участникам праздничных мероприятий в Королеве и Реутове оператор дарит скидку 50% при подключении к тарифу «Мой онлайн+». Жители смогут подключиться к сети в День города на территории специальной зоны. Это отметил коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Жуковский.

Мы стремимся сделать так, чтобы наши абоненты чувствовали себя комфортно в любой точке московского региона. При этом для нас недостаточно просто предложить клиенту очередной операторский сервис или создать лучший на рынке тарифный план. Параллельно мы стремимся предоставить дополнительный бонус, который поможет разнообразить досуг абонентов и поддержать их активный и динамичный стиль жизни Антон Жуковский.

В розничной сети Tele2 и зонах оператора на мероприятиях полностью соблюдают все рекомендации по профилактике коронавируса.

Продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики, а в салонах связи нанесли разграничительные линии для социальной дистанции.

Tele2 уделяет особое внимание увеличению зоны покрытия LTE в Подмосковье. Ее расширили более чем в 100 населенных пунктах. Это позволяет участникам городских мероприятий активно общаться в мессенджерах, вести прямые эфиры со своих смартфонов, а также публиковать фото и видео в социальных сетях.

Наблюдая за тем, насколько востребованы у жителей новые технологичные развлечения, мы стремимся адаптировать их под главные городские мероприятия. Все это, уверен, привнесет в праздничную атмосферу еще больше красок и эмоций Антон Жуковский.

Жители Подмосковья, которые еще не успели стать клиентами Tele2, могут воспользоваться специальными привилегиями при оформлении тарифного плана.