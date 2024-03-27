Общество 27 марта 2024, 15:08 Оператор Поморин рассказал о спасении съемочной группы во время теракта в Crocus City Hall Shot: оператор Поморин спас съемочную группу при теракте в Crocus City Hall Фото: Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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Оператор Иван Поморин, который должен был снимать концерт «Пикника» 22 марта, рассказал, как ему удалось спасти съемочную группу во время теракта в Crocus City Hall. Об этом он сообщил в интервью Telegram-каналу Shot.

Поморин должен был возглавить съемки на концерте группы «Пикник». В экстремальной ситуации ему удалось спасти все съемочное оборудование и 17 членов команды.

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«Инстинкт! Я как кошка, своих котят собирающая, пытался понять, где все мои. Я не знаю, что со мной было бы, если бы хотя бы один не выбрался живым», — сказал Поморин.

Он отметил, что помимо операторской работы преподает в университете технику безопасности жизнедеятельности. На лекции часто приглашали операторов, имеющих опыт работы в горячих точках. Это помогло Поморину правильно действовать в критической ситуации.

Он также работал над сериалом «Скорая помощь» и общался с сотрудниками экстренных служб, что не прошло даром.

Во время теракта он вывел свою команду через кулисы и запасные выходы. За ними последовало множество людей, что в конечном счете спасло им жизнь.

В столичные больницы после теракта привезли 94 человека. Из них более 30 уже выписали.