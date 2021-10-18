Первая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Об этом заявил оператор стройки Nord Stream 2 AG.

«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода „Северный поток — 2“ была завершена», — сказано в сообщении оператора.

Уточняется, что нитку наполнили техническим газом в объеме приблизительно 177 миллиона кубических метров, это обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.

«Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — сказано в сообщении.

Пусконаладочные работы продолжаются на второй нитке. Nord Stream 2 дополнительно известит о следующих технических шагах.

Газопровод «Северный поток — 2» протянулся от России до Германии по дну Балтийского моря. Укладку первой нитки закончили в начале июня, второй — в сентябре.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что «Северный поток — 2» готов к запуску, оператор ожидает лишь разрешения властей Германии. Келин назвал чепухой мнение некоторых западных политиков о том, что «Северный поток — 2» для России — инструмент политического давления.