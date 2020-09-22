Оператор МТС улучшил сеть 4G для четырех тысяч поселков Подмосковья

Оператор МТС модернизирует свою сеть в Подмосковье и продолжает строить базовые станции. С начала года уже в четырех тысячах дачных, сельских и коттеджных поселениях выросла скорость мобильного интернета.

Чтобы интернет стал быстрее, используют несколько методов. Это отметил директор Департамента по работе с массовым рынком мобильного бизнеса московского региона МТС Евгений Брянцев.

Первое — это увеличение емкости на базовых станциях. Есть разные частотные диапазоны, куда мы доставляем передатчики, тем самым повышая пропускную способность Евгений Брянцев директор по работе с массовым рынком мобильного бизнеса московского региона МТС.

Он добавил, что, если этого недостаточно на какой-то территории, то рядом строят базовую станцию. Она увеличивает емкость и покрытие.

Чаще всего работы проводили в Троицком административном округе столицы, а в Подмосковье — в Дмитровском, Раменском и Наро-Фоминском городских округах и Клину. Многие москвичи перебрались в область на фоне самоизоляции, а некоторые до сих пор продолжают работать удаленно, оставаясь на даче.

Мы увидели очень активную миграцию наших клиентов в область — это началось еще в марте. Наша компания значительно скорректировала свои планы по развитию сети. И за этот период мы ввели в строй более четырех тысяч поселков — улучшили там покрытие и качество связи, особенно мобильного интернета Евгений Брянцев директор по работе с массовым рынком мобильного бизнеса московского региона МТС.

По его словам, к летнему сезону мобильным интернетом 4G покрыли четыре тысячи поселков. В основном развивалась сеть за МКАДом.

В Подмосковье организовали уже более 90% покрытия 4G. Работы проводили вне зависимости от количества жителей в населенных пунктах. Преобладает частный сектор. Есть даже деревни всего с несколькими десятками жителей — теперь интернет у них такой же быстрый, как в столице.

Летняя нагрузка уже наблюдалась в марте, апреле. И мы увидели зеркальное изменение. Если раньше большая часть базы у нас находилась в Москве и меньшая в области, то это изменилось. В связи с этим, компания скорректировала свои планы по развитию сети, особенно в развитии емкости сети 4G Евгений Брянцев директор по работе с массовым рынком мобильного бизнеса московского региона МТС.

Трафик передачи данных в Московской области за период пандемии вырос в среднем на 30%, но и звонить меньше не стали — голосовой трафик тоже показал рост на 20%. Строительство и модернизация сети продолжается ускоренными темпами.