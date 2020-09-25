Оператор «МегаФон» улучшил сеть 4G для сотни новостроек Москвы и области

Оценить новое качество связи смогут владельцы квартир и гости жилых комплексов «Ривер парк», «Сердце столицы», Neva Towers, «Дом на Мосфильмовской», «Гавань», «Ново-Никольское», «Мир», «Митино, «Захарово-парк» и других.

Они могут пользоваться цифровыми сервисами, необходимыми для работы, учебы или досуга, а также быстро обмениваться объемными файлами и смотреть HD-видео на более высокой скорости.

Постоянно совершенствуем инфраструктуру в Москве, области — одном из самых динамично развивающихся регионов. Самое пристальное внимание мы уделяем новым и строящимся жилым кварталам, где из-за большого притока горожан может возникнуть дефицит емкости Андрей Абрамов технический директор столичного филиала компании «МегаФон».

В этом году компания «МегаФон» усилила свой план по развитию инфраструктуры и построила свыше 100 станций в стандарте LTE и LTE Advanced.

«В итоге жителям более 200 тысяч квартир к моменту заселения уже будут доступны качественная связь и интернет на высокой скорости», — отметил Андрей Абрамов.

Всего с начала года в московском регионе инженеры установили и модернизировали около тысячи базовых станций 4G. Это стало дополнением к уже действующим.

Результатом масштабной работы стало увеличение емкости сети и существенный прирост скорости мобильного интернета — это подтвердили исследования международного агентства Ookla. Его провели во втором квартале 2020 года.

По итогам замеров скорости мобильного интернета, которые делали абоненты в приложении Speedtest на своих мобильных устройствах по всей территории региона, «МегаФон» был вновь признан лидером по скорости 4G в Московской области.

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla.

Сейчас услугами компании пользуются 75,2 миллиона клиентов.