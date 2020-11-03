Оператор фильма о Карабахе рассказал про ночь в гостинице под обстрелом

«Самое большое впечатление — ночевка в гостинице под обстрелом. Всю ночь был звук сирены, были слышны звуки бомбежки, которая по ощущениям была совсем близко», — отметил один из создателей ленты.

Он пояснил, что команда была на самой линии соприкосновения, однако военных действий члены группы не видели. Оператор подчеркнул, что его поразило отчаяние беззащитных пожилых людей.

«Трудно описать, что чувствуют пожилые люди, которые оказались в центре конфликта. Они просто чего-то ждут, однако нет конкретного представления, чего именно они ожидают», — заметил мужчина.

Рудаков добавил, что люди, с которыми удалось пообщаться, стремятся к миру, и никто не хочет продолжения войны. Он заключил, что необходимо сделать все возможное для прекращения кровопролития в Нагорном Карабахе.