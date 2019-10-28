Оператор электросетей отключил свет миллиону калифорнийцев

Пламя лесного пожара охватило более 20 тысяч гектаров, уничтожило около 80 домов и заставило почти 200 тысяч человек эвакуироваться. В прошлом году компанию-оператора электросетей Pacific Gas & Electric признали виновной в подобных пожарах. Теперь она на всякий случай отключила электричество у клиентов.

Не только сухая погода и сильный ветер способствуют стремительному распространению огня, но и устаревшие электросети. Компания-оператор Pacific Gas & Electric борется с этим, отключая в пожароопасную погоду электричество в домах.

По словам представителей компании, они не обесточивали линию электропередачи, которая функционировала со сбоями за несколько минут до начала пожара. Они также отметили, что неполадки действительно могли оказаться причиной возгорания, но утверждать это еще рано.

Ранее федеральный судья постановил, что Pacific Gas & Electric обязана устранить неполадки на электросети, чтобы прошлогодние пожары не повторились. Однако, по информации CNN, компания не выполнила обязательства. Теперь она просто отключает электричество в пожароопасные моменты, поэтому около миллиона ее клиентов остались без света. Глава Pacific Gas & Electric Билл Джонсон отметил, что такая ситуация может растянуться на ближайшее десятилетие.