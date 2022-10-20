Оперативный штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе создали на Ямале | 360°

20 октября 2022, 17:40
Оперативный штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе создали на Ямале
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел первое заседание оперативного штаба для координации работы по повышению безопасности в округе. Об этом сообщил сайт kp.ru.
«В соответствии с прямым поручением главы государства оперативный штаб на Ямале приступил к работе незамедлительно, его работу в ежедневном режиме буду контролировать лично», — подчеркнул Артюхов.
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По его словам, задача штаба заключается в том, чтобы не допустить сбоев в работе объектов энергетической инфраструктуры, связи и жизнеобеспечения. Он обозначил, что люди должны чувствовать себя защищенными в любой ситуации.
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