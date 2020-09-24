«Оперативно устраняем нарушения». «Перекресток» объяснил закрытие магазинов в Москве

В «Перекрестке» отметили, что за несоблюдение масочного режима в Москве закрыли один из 300 магазинов сети. Там уже устраняют нарушения, которые выявил Роспотребнадзор.

Об этом «360» сообщил представитель X5 Retail Group. Он отметил, что сеть предпринимает все необходимые меры профилактики распространения коронавируса. В магазинах нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции, установили антисептики для сотрудников и покупателей.

Кроме того, во всех магазинах есть запас средств дезинфекции, а также действуют ужесточенные требования к уборке и обеззараживанию торговых помещений. Перед началом смены всем сотрудникам измеряют температуру — это делают также в течение всего рабочего дня. Тех сотрудников, у которых выявляют признаки инфекционных заболеваний, до работы не допускают.

"В Москве более 300 «Перекрестков», мы оперативно устраняем выявленные Роспотребнадзором нарушения в одном магазине, проводим дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер и контроля за ношением средств индивидуальной защиты», — подчеркнул представитель X5 Retail Group.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве за нарушение масочного режима.

Он отметил, что сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят рейды. Они выявляют предприятия, которые недобросовестно относятся к соблюдению масочного и перчаточного режимов — им не следуют как сотрудники, так и посетители.

В общей сложности за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей закрыли 43 торговых предприятия столицы.