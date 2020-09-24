«Оперативно устраняем нарушения». «Перекресток» объяснил закрытие магазинов в Москве
Об этом «360» сообщил представитель X5 Retail Group. Он отметил, что сеть предпринимает все необходимые меры профилактики распространения коронавируса. В магазинах нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции, установили антисептики для сотрудников и покупателей.
Кроме того, во всех магазинах есть запас средств дезинфекции, а также действуют ужесточенные требования к уборке и обеззараживанию торговых помещений. Перед началом смены всем сотрудникам измеряют температуру — это делают также в течение всего рабочего дня. Тех сотрудников, у которых выявляют признаки инфекционных заболеваний, до работы не допускают.
"В Москве более 300 «Перекрестков», мы оперативно устраняем выявленные Роспотребнадзором нарушения в одном магазине, проводим дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер и контроля за ношением средств индивидуальной защиты», — подчеркнул представитель X5 Retail Group.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве за нарушение масочного режима.
Он отметил, что сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят рейды. Они выявляют предприятия, которые недобросовестно относятся к соблюдению масочного и перчаточного режимов — им не следуют как сотрудники, так и посетители.
В общей сложности за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей закрыли 43 торговых предприятия столицы.