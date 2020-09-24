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    24 сентября 2020, 17:10

    «Оперативно устраняем нарушения». «Перекресток» объяснил закрытие магазинов в Москве

    Мария Бокарева, Нина Петлинова

    В «Перекрестке» отметили, что за несоблюдение масочного режима в Москве закрыли один из 300 магазинов сети. Там уже устраняют нарушения, которые выявил Роспотребнадзор.
    «Оперативно устраняем нарушения». «Перекресток» объяснил закрытие магазинов в Москве

    Об этом «360» сообщил представитель X5 Retail Group. Он отметил, что сеть предпринимает все необходимые меры профилактики распространения коронавируса. В магазинах нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции, установили антисептики для сотрудников и покупателей.

    Кроме того, во всех магазинах есть запас средств дезинфекции, а также действуют ужесточенные требования к уборке и обеззараживанию торговых помещений. Перед началом смены всем сотрудникам измеряют температуру — это делают также в течение всего рабочего дня. Тех сотрудников, у которых выявляют признаки инфекционных заболеваний, до работы не допускают.

    "В Москве более 300 «Перекрестков», мы оперативно устраняем выявленные Роспотребнадзором нарушения в одном магазине, проводим дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер и контроля за ношением средств индивидуальной защиты», — подчеркнул представитель X5 Retail Group.

    Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве за нарушение масочного режима.

    Он отметил, что сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят рейды. Они выявляют предприятия, которые недобросовестно относятся к соблюдению масочного и перчаточного режимов — им не следуют как сотрудники, так и посетители.

    В общей сложности за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей закрыли 43 торговых предприятия столицы.

    Новости SMI.FM